Ook subsidie voor projecten met zonnepanelen op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet heeft besloten om diverse investeringsprogramma’s – waaronder de subsidieregeling SDE++ voor projecten met zonnepanelen – beschikbaar te maken voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

Zonne-energieprojecten op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius – die samen Caribisch Nederland vormen – kwamen al in aanmerking voor subsidie via de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)-regeling.

Regeerakkoord

De Nederlandse minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Jetten voor Klimaat en Energie melden diverse investeringsprogramma’s voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten en voor Caribisch Nederland beschikbaar te maken. Dit moet ertoe leiden dat het economisch groeipotentieel en de financieel-economische zelfstandigheid van de zes eilanden toeneemt en ook de energietransitie versneld wordt. Bovendien geeft het kabinet hiermee invulling aan een van de afspraken uit het regeerakkoord.

In het coalitieakkoord had het kabinet namelijk opgenomen dat ‘we rendabel [gaan] bijdragen aan de economische ontwikkeling van de Caribische landen door garantieregelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Nationaal Groeifonds en regelingen voor duurzame energieproductie (SDE++) open te stellen voor aanvragen uit het hele Koninkrijk’.

Investeringsprogramma

Op de eerste plaats reserveert Nederland in totaal maximaal 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds (NGF) om bij te dragen aan de ontwikkeling van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Om voor de NGF-middelen in aanmerking te komen, kunnen de landen projecten indienen die aantoonbaar een hoge impact hebben op het duurzaam verdienvermogen.

Voorwaarde is dat het gaat om kwalitatief goede voorstellen voor projecten op het terrein van klimaatadaptatie en energietransitie, onderwijs, digitalisering van de overheid, basisinfrastructuur, kostenefficiënte voedselproductie en verduurzaming van de economie; te weten met name het toerisme.

In eerste instantie wordt een tranche van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Mocht deze openstelling overschreven worden met kwalitatief goede voorstellen, dan is een tweede openstelling van maximaal 100 miljoen euro mogelijk.

SDE++

Op de tweede plaats wordt om de energietransitie op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten te stimuleren binnen de SDE++ geld gereserveerd om te investeren in één of enkele kosteneffectieve projecten.

Het gaat volgens de ministers om projecten die een substantiële bijdrage moeten gaan leveren aan de energietransitie van de landen. TNO start in de zomer een onderzoek om in kaart te brengen in hoeverre er projecten mogelijk zijn voor het stimuleren van duurzame-energieproductie en/of CO2-reductie. ‘De uitvoering van dit onderzoek staat gepland voor begin september 2023 tot en met eind januari 2024’, aldus de ministers.

‘Door de kleinschaligheid van de energiemarkt en beperkte uitvoeringscapaciteit zal het waarschijnlijk het meest efficiënt zijn om per eiland 1 SDE++-project te financieren, waarbij bestedingen meer gericht zijn op kapitaaluitgaven dan op operationele uitgaven, naar voorbeeld van Caribisch Nederland. De subsidie gaat dan naar een project gericht op kosteneffectieve CO2-reductie en/of (het opschalen van) duurzame-energieproductie.’

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de capaciteit van wind- en zonne-energie waardoor een groot deel van de elektriciteitsproductie duurzaam kan plaatsvinden, en tegen lagere kosten voor bedrijven en consumenten. De productie en export van waterstof wordt hierdoor ook interessanter.

Garantieregeling

Tot slot werkt het Nederlandse kabinet een garantieregeling op maat uit om de kredietverlening aan gezonde bedrijven op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten te stimuleren. Deze moet bedrijven met te weinig zekerheden helpen om aan financiering te komen.

De komende maanden zullen de drie programma’s voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten verder worden uitgewerkt en zal er meer maatwerk worden ontwikkeld voor Caribisch Nederland. Vóór de zomer zullen er gesprekken worden opgestart met de landen om de inhoudelijke kaders van de drie instrumenten te bespreken.

Zonnepark Bonaire

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius komen als Caribisch Nederland al in aanmerking voor middelen uit zowel het Nationaal Groeifonds als de SDE++ en een garantieregeling. Om de toegang tot de subsidieregelingen en de garantieregeling te verbeteren, wordt voor deze eilanden maatwerk geleverd.

Vanuit het NGF maakt het Nederlandse kabinet daarom dertig miljoen euro vrij voor Caribisch Nederland en ontwikkelt het een apart programma om het duurzaam verdienvermogen van Caribisch Nederland te versterken.

Voor Caribisch Nederland is verder vorig jaar september 33,6 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de SDE-middelen en de Regio Enveloppe. Hiermee worden al maatwerkprojecten uitgevoerd om de energieopwekking te verduurzamen. Op dit moment wordt er onder andere een nieuw zonnepark gebouwd op Bonaire met meer dan 10.000 zonnepanelen.