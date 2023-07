Ook Sylvana Simons verlaat Haagse politiek

DEN HAAG – Sylvana Simons is niet beschikbaar als lijsttrekker voor haar partij Bij1 bij de verkiezingen van 22 november in Nederland. Dat schrijft ze in een mail aan de leden, naar eigen zeggen ‘met een zwaar gemoed’. Ze blijft wel lid.

Simons zegt dat het ‘een persoonlijke afweging’ is om te stoppen. Het is het gevolg van een combinatie van factoren. Ze kampt met een slechte gezondheid en de verkiezingen komen eerder dan ze had verwacht.

Gerommel

Het vertrek van Simons is ook het gevolg van gerommel binnen Bij1. Simons schrijft dat ze zich niet meer wil verdedigen tegen beschuldigingen van partijgenoten die volgens haar niet kloppen. “Dat kan ik wel, maar ik wil het niet meer.”

De twee overgebleven raadsleden van Bij1 in Amsterdam hebben onlangs hun vertrek uit de partij aangekondigd. Ze houden wel hun zetels. In een interview met NRC beklaagden ze zich over een “toxische en structureel onveilige werkomgeving” binnen de partij. Simons greep volgens hen niet in.

Dolkstoot

Simons zegt in de Volkskrant dat ze ‘overvallen en geschokt’ is door de beschuldigingen van de twee raadsleden. “Het raakt mij diep dat ze het beeld neerzetten dat ik nooit iets van me heb laten horen. Dat is absoluut niet waar.” In de mail aan de leden schrijft ze dat de beschuldigingen voelden als “een onverdiende dolkstoot in de rug”.

“Ik moet nu campagne voeren op een bed van onware frames. Ik kan zo niet de generaal zijn die haar troepen naar de overwinning leidt.”

Racisme

Simons was presentator en televisiepersoonlijkheid voordat ze de politiek in ging. In 2016 werd ze lid van Denk, maar ze vertrok daar al gauw weer na onenigheid. Ze richtte het links-activistische Bij1 op.

In 2018 kwam ze voor die partij in de gemeenteraad van Amsterdam en in 2021 in de Tweede Kamer. Ze hield zich daar bezig met de strijd tegen racisme en was kritisch op het coronabeleid van de regering. Dat bood volgens haar te weinig bescherming voor kwetsbare mensen.

Met Simons hebben nu zes partijleiders hun vertrek uit de politiek aangekondigd sinds de val van het kabinet Rutte IV.