Er zijn vandaag 224 mensen positief getest. In totaal werden 1017 coronatesten afgenomen. Een testratio derhalve van 22 procent.

Twaalf patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis van wie twee meteen naar de Intensive Care moesten worden gebracht. Er liggen in totaal 50 patiënten in het ziekenhuis, van wie dertien op de intensive care.

Het aantal actieve cases is nu 1642.