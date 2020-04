Ook vanuit Economische Zaken tegemoetkoming ondernemers Caribisch Nederland

13 Gedeeld

Kralendijk – Ondernemers op Bonaire kunnen een Corona-tegemoetkoming krijgen van het Ministerie van Economische Zaken in Nederland.



De tegemoetkoming is eenmalig 4400 dollar en bedoeld voor ondernemers die minimaal dit bedrag aan omzetverlies kunnen aantonen. Ook moeten ze bewijzen ten minste 4400 dollar aan vaste lasten te hebben. Onder vaste lasten worden bijvoorbeeld kosten van een bedrijfspand, verzekeringen en financieringen gerekend.



Belastingen, werkgeverspremies en loonkosten worden niet meegerekend als vaste lasten. Voor loonkosten kan een beroep worden gedaan op de noodregeling van Sociale Zaken in Den Haag.