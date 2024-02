Ook verkeersmaatregelen schuiven twee uur op voor Gran Marcha

WILLEMSTAD – In aanloop naar de Grote Carnavalsoptocht vandaag in Willemstad, heeft de minister van Justitie samen met de minister van Verkeer, Vervoer en Stedelijke Planning van Curaçao een reeks verkeersmaatregelen aangekondigd, die twee uur opschuiven vanwege de verlate start van de parade om 13.00 uur.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de openbare orde, rust, en veiligheid te waarborgen en een vlotte doorstroming van het verkeer tijdens het evenement te garanderen.

Vanaf 10 uur ’s ochtends zullen, met uitzondering van de deelnemers, diverse wegen in Willemstad afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Dit omvat belangrijke routes zoals de Winston Churchillweg/Franklin D. Rooseveltweg/Jan Noorduynweg, evenals specifieke secties van Franklin D. Rooseveltweg en Jan Noorduynweg. Ook de Schottegatweg-west en verschillende andere wegen zullen vanaf 12 uur ’s ochtends en 14 uur ’s middags gesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Verder zijn er aanvullende maatregelen zoals het verbieden van parkeren op en onder viaducten in Otrobanda, Brionplein, Koningin Julianabrug, en langs de route van de optocht. Ook het verkopen van drank in glas of blik langs de openbare weg is niet toegestaan zonder vergunning van de Minister van Justitie. Het is verboden om de openbare orde te verstoren, bijvoorbeeld door het wegnemen of verplaatsen van afzettingen, het belemmeren van de optocht, het gooien van voorwerpen, of het ongeoorloofd beklimmen van gebouwen langs de route.

De politie zal toezicht houden op de naleving van deze maatregelen, en iedereen wordt verzocht de aanwijzingen van de autoriteiten op te volgen. Deze verkeers- en orde maatregelen blijven van kracht tot de politie aangeeft dat ze niet langer noodzakelijk zijn.

De organisatie en de lokale autoriteiten benadrukken het belang van deze maatregelen voor de veiligheid van alle betrokkenen en verzoeken het publiek om hun medewerking en begrip.

De overige tijden in het decreet dienen aangepast te worden door er twee uur bij op te tellen: