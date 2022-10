Ook verkopers van merkvervalste goederen doelwit Openbaar Ministerie Aruba

ORANJESTAD – Wie op Aruba merkvervalste goederen te koop aanbiedt, komt mogelijk in aanraking met Justitie. Dat laat het Openbaar Ministerie van Aruba weten in een persbericht.

Aanleiding zijn berichten in de media over vervalsingen op het eiland. Volgens het Openbaar Ministerie is het invoeren, maar ook het verkopen en te koop aanbieden, het in voorraad hebben, uitdelen en uitvoeren van merkvervalste goederen een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf staat.

Indien het daadwerkelijk om invoer van merkvervalste goederen blijkt te gaan zullen de goederen – indien nodig na toestemming van de rechter – worden vernietigd en kunnen de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan de invoer worden vervolgd.