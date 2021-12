Oorzaak helikoptercrash Defensie bij Aruba niet duidelijk

11 Gedeeld

ORANJESTAD – De oorzaak van de helikoptercrash van de marine bij Aruba vorig jaar is nog niet gevonden. De Inspectie Veiligheid Defensie doet daar onderzoek naar.

Twee bemanningsleden verdronken bij het ongeluk, twee anderen wisten zich in veiligheid te brengen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het toestel onvoldoende snelheid en hoogte had toen het water werd geraakt. Er was geen sprake van technisch falen of slecht weer. Mogelijk waren de gezagvoerders niet ervaren genoeg.

