Oostpunt kan wel ontwikkeld worden, wet blijft staan

Foto’s – Bea Moedt

WILLEMSTAD – Het is natuurorganisaties niet gelukt om de wet die de ontwikkeling van Oostpunt mogelijk maakt, te torpederen. Onder andere Carmabi en Amigu di Tera wilde de wet van tafel. Maar de rechter heeft hun klachten ongegrond of niet ontvankelijk verklaard.

Het Gerecht vindt dat het niet op de stoel van de wetgever mag zitten en dus maar beperkt kan toetsen of de totstandkoming van een wet wel eerlijk is gegaan. Ook een beroep op het Europese Mensenrechtenverdrag slaagt niet. Volgens de rechter is niet aannemelijk dat als gevolg van het ontwikkelingsplan van Oostpunt enorme overlast ontstaat. De natuurorganisaties hebben dat onvoldoende onderbouwd.

