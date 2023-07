Op deze routes kun je nog met de Boeing 747-400 vliegen

Slechts een handvol passagiersmaatschappijen vliegt nog met de iconische Boeing 747-400. Deze Jumbojets worden voor zuinigere tweemotorige vliegtuigen aan de kant gezet. Waar kun je er nog mee vliegen? Luchtvaartnieuws.nl zocht het uit.

De Boeing 747-400 blijft voor veel mensen het summum van vliegen. De viermotorige Queen of The Skies heeft dan ook de harten van menig vliegtuigliefhebber veroverd. Door de komst van zuinigere en stillere toestellen wordt de ‘400′ echter steeds minder vaak ingezet.

Ook KLM was een fervent gebruiker van de 747-400. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vervoerde in 2020 voor het laatst passagiers in de Jumbojet. Op Curaçao was dat op 28 maart van dat jaar.

Dochteronderneming Martinair heeft nog vier 747-400-vrachttoestellen in gebruik.

Volgens een overzicht van Aeroroutes voeren maatschappijen Rossiya Airlines, Air China, Asiana Airlines en Lufthansa nog steeds passagiersvluchten uit met het toestel.

Zo zet Air China de 747-400 in augustus in op vluchten van Beijing naar Shenzhen en Guangzhou. Asiana zet het toestel komende maand in op vluchten naar Tokio, Shanghai en Sapporo.

Roissya Airlines vooralsnog slechts twee vluchten met het vliegtuig gepland: een retourtje Moskou – Vladivostok. Het is een momentopname, dus dat kan nog veranderen.

Voor Nederlandse reizigers lijkt het ’t makkelijkst om een ticket te kopen voor de 747-400 van Lufthansa. De Duitsers vliegen tussen 1 augustus en 28 oktober van Frankfurt naar Delhi, Seoul, Shanghai, Toronto en Vancouver met de 747-400.

Uiteraard vliegen er naast de 747-400’s ook nog modernere 747-8 Intercontinentals rond. Reizigers die daarmee willen vliegen, kunnen bij Lufthansa, Air China en Korean Air terecht.