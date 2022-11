Op Sint Maarten zijn alle scholen vandaag gesloten door zware regenval

PHILIPSBURG – Kinderen op de Franse en de Nederlandse kant van Sint Maarten hoeven vandaag niet naar school. Er is dit weekend zoveel regen gevallen dat sommige scholen onbereikbaar zijn.

In een brief aan alle gesubsidieerde schoolbesturen, particuliere schoolbesturen en de afdeling Openbaar Onderwijs zegt de regering stelt dat het besluit is genomen in overleg met het Meteorologisch Bureau van Sint Maarten.

Sint Maarten blijft vanwege het dreigende slecht weer en de verzadiging van wegen en andere gronden afgelopen weekend onder Flood Watch.

Da geldt ook voor de Franse kant. Door de sluiting van scholen in St. Martin kunnen de teams van de Collectivité de werkzaamheden in de buurt van scholen uitvoeren om ze te beveiligen, zo staat te lezen in een verklaring.

Het gebied van de noordelijke Antillen rond St. Martin en St. Barthélemy wordt nog steeds gekenmerkt door de aanwezigheid van significante en stormachtige weersontwikkelingen.