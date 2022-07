Op vakantie met KLM of TUI naar Curaçao met alleen handbagage

Reizen zonder ruimbagage scheelt een hoop gedoe en ook kosten. Vooral nu het op luchthaven Schiphol een grote chaos is, is op vakantie met KLM of TUI naar Curaçao gaan met alleen handbagage nog aantrekkelijker. Je hoeft niet langs de check-in balie, dat scheelt een hoop tijd. Bovendien, je loopt niet het risico om jouw bagage kwijt te raken tijdens de reis. Daarnaast scheelt het je veel geld, ruimbagage meenemen is behoorlijk prijzig.

Zeg nou zelf, wat heb je eigenlijk nodig wanneer je op vakantie gaat naar Curaçao? Door het heerlijke klimaat op het eiland, het wordt ’s avonds niet kouder dan een graad of 25 Celsius, heb je geen truien, vesten of een jas nodig. Waarschijnlijk breng je daarnaast overdag de meeste tijd door op het strand, in zee of bij het zwembad, een bikini of zwembroek volstaat dus prima. Een koffer vol kleding is dus helemaal niet nodig voor een strandvakantie naar Curaçao. Bovendien zijn er op het eiland voldoende winkels waar je kleding kunt kopen, maar ook producten als zonnebrandcrème en andere verzorgingsproducten.

Hoeveel handbagage mag je meenemen bij KLM of TUI?

Bijna alle luchtvaartmaatschappijen hebben hun eigen regels voor wat betreft wat je als handbagage mee mag nemen in de cabine. Zo verschillen ook voorschriften voor het meenemen van handbagage bij KLM en TUI. Let dus goed op de afmetingen bij de (eventuele) aanschaf van een nieuwe trolley of rugzak.

Reis je met TUI naar Curaçao, dan mag je één stuk handbagage meenemen van maximaal 10 kg. De handbagage mag een maximale afmeting hebben van 55 x 40 x 20 centimeter. Je hebt bij TUI de mogelijkheid om jouw trolley of handbagagekoffer tijdens het boarden bij de gate in te dienen.

Vlieg je in de economy class met KLM naar Curaçao, dan mag je 1 stuk handbagage van maximaal 55 x 35 x 25 centimeter (inclusief handgrepen en wielen) én 1 accessoire (zoals een kleine handtas of laptoptas) van maximaal 40 x 30 x 15 centimeter meenemen aan boord. De handbagage mag in totaal maximaal 12 kg wegen. Vlieg je in de Premium Comfort Class of Business Class, dan mag je meer handbagage meenemen bij KLM.

Wat mag er wel en niet mee in de handbagage?

Iedereen weet hopelijk dat je geen wapens, gevaarlijke vloeistoffen en explosieve voorwerpen in jouw bagage mag meenemen tijdens een vliegreis. Maar er zijn ook meer alledaagse voorwerpen die niet mee mogen in jouw handbagage. Denk bijvoorbeeld aan messen en scharen met een groter blad dan 6 centimeter of scheermessen (een wegwerpscheermes mag wel mee).

Qua vloeistoffen gelden er ook regels. Je mag deze alleen in kleine verpakkingen van maximaal 100 ml per stuk meenemen. Verpak alle vloeistoffen samen in één doorzichtig en hersluitbaar plastic zakje met een maximale inhoud van 1 liter. Het is dus niet toegestaan om bijvoorbeeld een fles zonnebrandcrème van 200 ml in jouw handbagage mee te nemen, ook niet als deze nog maar halfvol is. Gelukkig zijn er handige reisverpakkingen voor vloeistoffen te koop waar je jouw favoriete producten in kunt meenemen. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om mini-reisverpakkingen van jouw favoriete merken aan te schaffen.

Twijfel je op je een voorwerp in jouw handbagage mee mag nemen, kijk dan eens op deze handige lijst met voorwerpen die wel of niet zijn toegestaan aan boord.

Tips om zo efficiënt mogelijk te reizen met handbagage

Door alleen met handbagage te reizen bespaar je tijd op de luchthaven. Gezien de chaos op Schiphol kan het dus zomaar zijn dat je daardoor je vlucht net wel haalt. Check vooraf online in zodra het kan. Eenmaal aangekomen kun je meteen doorlopen naar de poortjes waar je je boarding pass moet scannen. Je loopt dus zo langs de lange rij met mensen die hun ruimbagage moeten inchecken.

Besluit je om te reizen met alleen handbagage dan is het zaak om jouw spullen zo efficiënt mogelijk in te pakken. Check of het formaat van jouw trolley voldoet aan de regels voor de afmetingen van de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt. Moet je nog een trolley aanschaffen, neem dan zeker het gewicht van deze rolkoffer in overweging. Hoe minder jouw trolley weegt, hoe meer bagage jij kunt meenemen. Kies dus voor een fijne lichtgewicht trolley.

Bedenk wat je echt nodig hebt tijdens jouw vakantie op Curaçao. Rol jouw kleding op, dit scheelt ruimte en de kleding kreukt minder. Laat handdoeken gerust thuis, de meeste accommodaties zijn voorzien van handdoeken en ook strandlakens, dat scheelt een hoop volume en gewicht in jouw handbagage. Daarnaast bieden de meeste hotels een wasservice aan of is er een wasserette in de buurt van jouw accommodatie zodat je zelf tijdens jouw vakantie jouw kleding kunt wassen. Wil je toch een lange broek, dichte schoenen en een trui of vest meenemen op reis, trek dit dan aan tijdens de vlucht. In de cabine kan het sowieso fris zijn, dus dat komt meteen goed van pas.

Houd je van lezen en verslind je tijdens jouw vakantie meerdere boeken, dan is een e-reader echt een uitkomst. Deze weegt bijna niets en je kunt er tientallen boeken in opslaan.

Wil jij ook op vakantie naar Curaçao?

Droom jij van een heerlijke vakantie op Curaçao, maar heb je nog niet geboekt. Kijk dan eens naar deze leuke aanbiedingen voor reizen naar het eiland. Boek snel, dan zit jij deze zomer nog op een prachtig strand.

