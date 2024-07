Opinie Open brief: regering Curaçao, respecteer het parlement Redactie 12-07-2024 - 3 minuten leestijd

Zijne Excellentie, premier Pisas,

Met grote bezorgdheid wil ik uw aandacht vestigen op de recente ontwikkelingen rondom de raffinaderij, specifiek met betrekking tot FKP, CPR en ORYX. Ik denk dat burgers van Curaçao graag een gestructureerde en chronologische uitleg willen krijgen over hoe de regering deze kwestie aangepakt. De huidige aanpak lijkt namelijk de democratische procedures te omzeilen, waardoor inspraak en controle van het parlement in gevaar komt.

Het is voor mij duidelijk dat de democratische overheidsstructuur in zake de herstart van de olie-industrie wordt genegeerd en vervangen door extra-gouvernementele methoden. Dit heeft geleid tot het selecteren van een externe organisatie voor taken die lokale organisaties, en met name overheidsbedrijven met de nodige ervaring, net zo goed zouden kunnen uitvoeren.

Door dergelijke beslissingen niet in het parlement te bespreken, worden belangrijke kwesties die de toekomst van Curaçao voor de komende 30 jaar beïnvloeden, buiten de democratische controle genomen. Dit kan resulteren in nadelige gevolgen voor ons land en onze onderhandelingspositie in de toekomst.

De burgers van Curaçao hebben gestemd voor een parlement dat de taak heeft om de regering te controleren. Maar met de huidige gang van zaken ondermijnt u deze democratische basisprincipes. De recentelijke keuzes en handelingen van de regering in zake de Isla roepen vragen op over motieven en naleving van goede bestuurspraktijken.

Ik verzoek u dringend om uitleg te geven over de reden waarom de democratisch gekozen instanties worden genegeerd en waarom er wordt gekozen voor alternatieve methoden die de democratische structuur en verantwoording in gevaar brengen.

Naast de inhoudelijke uitleg is het ook cruciaal om te verduidelijken waarom de gekozen controle- en adviesorganen, die tijdens de laatste verkiezingen door de burgers zijn aangesteld, worden overgeslagen of genegeerd.

Zonder deze controle kan het parlement zijn werk niet naar behoren uitvoeren. Ik verwacht dat de regering zich, zoals bedoeld door de oude Griekse en Romeinse wijsheden, onderwerpt aan de parlementaire controle ter bescherming van de rechten van de burgers in een democratie.

Ik verwacht, als bezorgde burger, spoedig uw reactie op deze punten. Dit is meer dan slechts een sociale kwestie; het gaat om de vraag of goed bestuur daadwerkelijk door de regering wordt gegarandeerd. Om dit in een begrijpelijk kader te plaatsen, is een uitgebreide uitleg van de hierboven genoemde punten vereist.

Met vriendelijke groet,

Burger:

R. Oliana

