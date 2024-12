Kunst Open call voor kunstenaars: maak impact in je wijk op Curaçao Dick Drayer 27-12-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto | Ventokunst

WILLEMSTAD – Instituto Buena Bista (IBB) en het Amarte Fonds roepen kunstenaars en creatievelingen met Curaçaose wortels op om deel te nemen aan het project Back to Your Hood. Dit initiatief biedt een unieke kans om via kunstprojecten een verschil te maken in je eigen wijk en de gemeenschap te versterken.

De oproep richt zich op zowel beginnende als gevestigde kunstenaars uit alle disciplines, ongeacht of zij op het eiland of in het buitenland wonen. Kandidaten worden gezocht die willen bijdragen aan de gemeenschap door middel van vernieuwende kunstvormen en maatschappelijke betrokkenheid.

Geselecteerde deelnemers ontvangen een totaalbudget van tienduizend euro, waarvan vierduizend euro wordt toegekend als vergoeding voor de kunstenaar en zesduizend euro beschikbaar is voor projectkosten. Daarnaast biedt IBB begeleiding op het gebied van educatie, marketing en gemeenschapsbetrokkenheid om ervoor te zorgen dat de visie van de kunstenaars wordt gerealiseerd.

De ingezonden projecten moeten gericht zijn op het versterken van de wijk door het verkennen van de geschiedenis, het stimuleren van gesprekken en het bieden van toekomstperspectieven. Het gaat om kunstprojecten die specifiek gericht zijn op een locatie en gemeenschap, met blijvende waarde. Denk hierbij aan een kunstwerk, een digitale toepassing, een performance of een evenement dat de wijk verbindt.

