Open dag Christoffelpark uitgesteld vanwege slecht weer

WILLEMSTAD – De open dag van het Christoffelpark die aankomende zondag 6 november zou plaatsvinden is vanwege het verwachte slechte weer dit weekeinde uitgesteld naar zondag 27 november.

Tijdens de vijfde editie van de open dag die altijd samen wordt georganiseerd met de buurtbewoners van de wijk Savonet op Dia di Sabaneta, wordt het park traditiegetrouw gratis opengesteld voor het publiek. De Christoffelberg is op deze dag gratis te beklimmen, ook zijn er georganiseerde wandel- en safaritours, is er livemuziek en zullen standhouders lokale gerechten en snuisterijen verkopen. “Vanwege de voorspelde regenbuien kunnen de geplande activiteiten op zondag 6 november helaas niet doorgaan. Daarom hebben we voor de zekerheid ervoor gekozen om het evenement te verplaatsen”, aldus Paul Stokkermans, directeur van Carmabi, die het Christoffelpark beheert.



Alle geplande activiteiten zullen in dezelfde vorm doorgaan op zondag 27 november. Houdt het Facebook van het Christoffelpark in de gaten voor al het laatste nieuws omtrent de open dag.