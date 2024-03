Onderwijs Open Dag: Miguel Pourier Academy introduceert revolutionair onderwijsconcept Redactie 2024-03-06 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Miguel Pourier Academy (MPA) zet een grote stap vooruit in het onderwijslandschap met de introductie van een vernieuwend onderwijsconcept vanaf het volgende schooljaar. Naast het MPA-onderwijsmodel, lanceert de academie het Leren Volgens Eigen Plan (L-VEP) traject, een programma dat leerlingen in staat stelt om een actievere rol te spelen in hun eigen leerproces. Tijdens de Open Dag komende zaterdag, kunnen ouders en leerlingen kennis maken met het concept.

L-VEP onderscheidt zich door een flexibele aanpak waarbij digitaal leren, gebruikmakend van open source materiaal, centraal staat. Dit stelt leerlingen volgens de school in staat om op hun eigen tempo en niveau te leren, ondersteund door persoonlijke begeleiding.

Het traject biedt ruimte voor versnelling, verdieping, vertraging en versmalling van de leerstof, waarbij elke leerling een persoonlijke coach krijgt toegewezen. Wekelijkse evaluaties bevorderen het eigenaarschap van de leerlingen over hun leertraject, waarbij inspraak en vrijheid in hun educatieve reis fundamentele uitgangspunten zijn.

Dit baanbrekende onderwijsmodel stelt leerlingen in staat om examens af te leggen wanneer ze er klaar voor zijn, en hun eigen rooster te hanteren. Samen met ouders en coach geven zij vorm aan een op maat gemaakte leerervaring.

Studiewijzers fungeren als leidraad binnen het traject en helpen bij het bepalen van te behalen doelstellingen, terwijl leerlingen zelf invloed hebben op het leerproces en het tempo waarin dit plaatsvindt. Succesvolle afronding van het L-VEP traject resulteert in een erkend Nederlands diploma op mavo, havo of vwo-niveau.

MPA benadrukt ook de mogelijkheid tot intensivering van het lesprogramma voor Engels en Spaans, wat deel uitmaakt van de bredere doelstelling om leerlingen optimaal voor te bereiden op een internationale toekomst.

Geïnteresseerden in dit innovatieve onderwijsconcept zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de open dag op zaterdag 9 maart, van 09.00 tot 11.00 uur, aan de dr. Maalweg 10-16.