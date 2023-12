Openbaar Ministerie wil weten wat Curaçaoënaars vinden van het OM

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie van Curaçao lanceert een uitgebreid imago-onderzoek. Dit onderzoek, dat online via een enquête wordt uitgevoerd, is gericht op het verzamelen van meningen en perspectieven van burgers over de werkwijze en perceptie over het OM.

Het imago-onderzoek is een eigen initiatief om de publieke perceptie – dat wil zeggen hoe de burgers denken over – het OM te begrijpen en te analyseren. Het biedt volgens het OM een unieke kans voor de burgers om hun mening en ervaringen te delen, wat kan leiden tot mogelijke verbeteringen in de dienstverlening van het OM.

Heiko de Jong, de hoofdofficier van justitie, benadrukt het belang van dit onderzoek: “Als Openbaar Ministerie staan we midden in de samenleving. We willen graag weten hoe de gemeenschap ons ziet en waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit onderzoek helpt ons om dichter bij de burgers te staan en onze diensten te optimaliseren.”

De enquête is toegankelijk via de website van het Openbaar Ministerie en blijft open tot eind januari 2024. Deelnemers kunnen verwachten dat hun feedback vertrouwelijk behandeld wordt. Dit zorgt volgens het OM voor een veilige omgeving waarin men vrijuit kan spreken.