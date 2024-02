Openbare verhoren rond kostenstijging nieuw Curaçaos’ Ziekenhuis vandaag van start

WILLEMSTAD – Een primeur in Curaçao: de enquêtecommissie HNO van het parlement start vandaag met vier openbare verhoren als onderdeel van een diepgaand onderzoek naar de kostenstijgingen bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De rest van de week verschijnen nog elf mensen voor de commissie. In totaal worden zo’n 35 mensen onder ede verhoord.

De commissie richt haar aandacht op een breed scala aan thema’s: van de initiële keuze voor de ziekenhuislocatie tot de overgang van het oude naar het nieuwe ziekenhuis, en van bouwtechnische vraagstukken tot de algehele overheidsverantwoording.

Onder de genodigden voor de eerste week bevinden zich vooraanstaande figuren zoals Ninon Gerling, de waarnemend secretaris van de Algemene Rekenkamer Curaçao, voormalig voorzitter van de CFT Age Bakker, ex-gedeputeerde Humphrey Davelaar en de initiatiefnemer van het nieuwe ziekenhuis, Bob Pinedo.

De verhoren, die een nieuwe fase in het onderzoek inluiden, zullen live te volgen zijn via verschillende mediakanalen, waaronder de officiële website van het parlement, Facebook, en Radio Direct 92.1, en starten dagelijks om 9.00 uur.

Naast het volgen van de verhoren, wordt de bevolking aangemoedigd om hun mening te geven over het onderzoekswerk van de commissie door een vragenlijst in te vullen, beschikbaar via een QR-code op de socialmediapagina’s van de enquêtecommissie HNO.