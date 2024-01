Openhartig relaas van Curaçaose Militair over mentale strijd

WILLEMSTAD – Danilo, een 35-jarige militair uit Curaçao, heeft in een recent interview met KNAK, een platform dat zich richt op de mentale gezondheid van militairen, veteranen en burgermedewerkers, een openhartig verhaal gedeeld over zijn persoonlijke mentale worstelingen. Het motto van KNAK, ‘Niet alle wonden zijn zichtbaar’, wordt weerspiegeld in Danilo’s ervaringen die hij tot nu toe verborgen hield.

Danilo, die werkt bij de technische informatieafdeling van de Curaçaose mariniers en ook als fotograaf en videograaf actief is voor Defensie in het Caribisch gebied, spreekt over zijn jeugdtrauma’s, suïcidale gedachten, depressie, angststoornissen en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Recentelijk is bij hem ook autisme gediagnosticeerd.

Hij beschrijft hoe zijn jeugd, gekenmerkt door huiselijk geweld en een gebrek aan aandacht, heeft geleid tot langdurige mentale problemen. “Ik schreeuwde om hulp zonder te schreeuwen,” zegt Danilo, die zich al van jongs af aan anders voelde. Deze gevoelens van isolatie en onbegrip leidden tot agressie en zelfdestructief gedrag.

Danilo’s verhaal benadrukt de complexiteit van mentale gezondheidsproblemen binnen het militaire leven. Hij vertelt over zijn worsteling met het vinden van een balans tussen zijn professionele verantwoordelijkheden en zijn persoonlijke uitdagingen. De militaire discipline en structuur boden hem aanvankelijk een vorm van stabiliteit, maar konden zijn innerlijke strijd niet wegnemen.

Het bespreken van mentale gezondheidsproblemen is vaak een taboe, vooral in een omgeving als het leger, waar kracht en stoïcisme worden gewaardeerd. Danilo’s moed om zijn verhaal te delen, is een stap in de richting van het doorbreken van dit taboe en het normaliseren van gesprekken over mentale gezondheid.

In zijn zoektocht naar hulp en genezing heeft Danilo verschillende therapieën gevolgd en heeft hij geleerd om open te zijn over zijn gevoelens. Hij benadrukt het belang van praten en het zoeken naar steun, zowel binnen als buiten de militaire gemeenschap.

Danilo’s verhaal is een krachtig voorbeeld van veerkracht en eigenaarschap in de strijd tegen mentale problemen. Zijn ervaringen illustreren dat, ongeacht de kracht van het uniform, iedereen te maken kan krijgen met onzichtbare uitdagingen. Het delen van zijn verhaal is een belangrijke stap in het erkennen en aanpakken van mentale gezondheidsproblemen binnen de militaire gemeenschap.