Openingsfilm Nederlands Film Festival geeft Curaçao compleet nieuw gezicht

Eché Janga op de set van Buladó met hoofdrolspeelster Tiara Richards. Foto: Gusto Entertainment.

De kleurrijke haven van Willemstad, de klanken van steeldrums op het strand. Denk je aan Curaçao, dan springt er al snel een plaatje in je hoofd. Maar er is nog veel meer niet verteld, wist regisseur Eché Janga. Gisteravond opende zijn film Buladó het Nederlands Film Festival, met een gelijktijdige vertoning in ruim honderd bioscopen.

De magisch-realistische film speelt zich af in het westen van Curaçao, een afgelegen gebied waar de elfjarige Kenza alleen met haar vader en opa woont. De dood van haar moeder galmt nog steeds na in het gezin, hoewel de drie generaties daar compleet verschillend mee omgaan.

Waar vader Ouira (Everon Jackson Hooi) zijn littekens verbergt door hard en rationeel te blijven, gelooft opa Weljo (Felix de Rooy) dat hij een deur kan maken naar de wereld van zijn voorouders. Kenza staat tussen hen in en weet niet welke weg ze moet kiezen.

