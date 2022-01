Operaties in ziekenhuis Curaçao uitgesteld door personeelsuitval

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het CMC-ziekenhuis annuleert verschillende operaties die de komende dagen staan gepland.

Honderd met corona besmette personeelsleden zitten momenteel in isolatie en ook is er een groep in quarantaine omdat ze in contact zijn geweest met besmette personen.

Er liggen 31 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie acht op de intensive care. De intensive care heeft zestien bedden, maar door de vele ziektegevallen is er maar personeel voor tien bedden.

Volgende week komt er extra personeel via een Amerikaans uitzendbureau naar Curaçao, maar dat is niet voldoende om de druk op de zorg te verminderen.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures