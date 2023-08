Opgeknapte wegen op Curaçao missen wegmarkeringen

WILLEMSTAD – Hoewel veel wegen op Curaçao recentelijk zijn hersteld en voorzien van nieuw asfalt, ontbreken nog steeds duidelijke wegmarkeringen. Het ontbreken van de belijning kan gevaarlijke situaties veroorzaken, zeker voor mensen die niet bekend zijn met de verkeerssituatie, zoals bijvoorbeeld toeristen.

Autobestuurders die wel bekend zijn met de verkeerssituatie, maar die kunnen aantonen dat de wegbelijningen niet (duidelijk) zichtbaar zijn, kunnen een boete ontlopen bij de rechter. Die oordeelde laatst dat de overheid nieuwe strepen moet zetten als ze wil dat de politie handhavend optreedt.

Niet nieuw

De problematiek is niet nieuw. Bij de asfaltering van de Caracasbaaiweg in 2019 zou er belijning worden aangebracht, maar het geld was op.

De Boulevard Dominico Don Martina, die eerder in slechte staat verkeerde met kuilen en andere gevaren, is dit jaar opgeknapt. Maar ondanks de verbeteringen aan de weg ontbreken nog steeds de belijningen, wat de situatie riskanter maakt.

Automobilisten zijn zich bewust van het feit dat ze aan hun zijde moeten blijven, maar het ontbreken van duidelijke markeringen zorgt voor onzekerheid.

Een ander voorbeeld is een deel van Helmin Wiels Boulevard, dat vanaf de Parasasa-rotonde tot aan de Yotin Kòrtá-brug loopt. Hoewel de weg onlangs van een nieuw asfaltlaag is voorzien, zijn er nog geen strepen aangebracht.