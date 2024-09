Onderwijs Opinie: ‘Bijna 3.000 kinderen op Curaçao krijgen geen gymles’ Dick Drayer 07-09-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het gebrek aan gymlessen voor bijna 3000 leerlingen op Curaçaose basisscholen onderstreept een groeiend probleem binnen het onderwijssysteem. Door onvoldoende budget voor sportfaciliteiten, zoals het Ergilio Hato Stadion (SDK), dreigt een hele generatie kinderen essentiële mogelijkheden voor fysieke en sociale ontwikkeling mis te lopen. Deze situatie roept niet alleen vragen op over de prioriteiten van de overheid, maar ook over de ongelijkheid in toegang tot sport en beweging. Terwijl welvarendere gezinnen hun kinderen wellicht naar privésportclubs kunnen sturen, blijven kinderen volgens voormalig Curaçaos’ topatleet Lianne Nicole Muller uit minderbedeelde families achter, met mogelijke negatieve gevolgen voor hun gezondheid en welzijn.

door | Lianne Nicole Muller

Via een Facebookpost van PAR-parlementslid Quincy Girigorie, was het bekend dat het schooljaar 2024 – 2025 enigszins turbulent begon met betrekking tot 2.700 leerlingen van lagere scholen die gymlessen niet kunnen volgen, omdat er niet genoeg geld was begroot voor sportlessen bij het Ergilio Hato Stadion (SDK), gelegen in Brievengat.

Tweeduizendzevenhonderd kinderen die geen gymles kunnen volgen benadrukken de financiële beperkingen waarmee openbare scholen worden geconfronteerd en de invloed daarvan op het onderwijsniveau. Deze situatie kan ook wijzen op grotere budgettaire problemen binnen het onderwijssysteem, waar noodzakelijke programma’s zoals sport, kunst en muziek vaak als eerste worden ingekrompen.

Dit trok mijn onverdeelde aandacht omdat ik zelf uit een sportfamilie kom. Mijn familie beoefende sporten zoals boksen, karate, judo, dragracen, taekwondo en onze familie sport: Horse Raising. Mijn oom Audy Muller was een professionele jockey en won verschillende lokale en internationale wedstrijden met zijn zeer bekende paard Cariaco. Zelf ben ik een sportenthousiasteling, een voormalig topatleet die Curaçao meerdere malen op het podium heeft vertegenwoordigd en waar ik het meest trots op ben, ben ik mede-oprichter van de Gold Medal Taekwondo Foundation. In 2008 werd de Goldmedal Taekwondo Foundation officieel geopend met als doel kinderen van de straat te houden in de buurt van Buena Vista. Gedurende 13 jaar heb ik met passie en liefde honderden van onze jeugd begeleid, gecoacht en geïnstrueerd.

Lichamelijke opvoeding is een essentieel onderdeel van schoolcurricula en draagt bij aan de algehele ontwikkeling van kinderen. Als leerlingen geen toegang hebben tot gymlessen door gebrek aan overheidsfinanciering, kunnen er verschillende niet-positieve gevolgen zijn op het gebied van gezondheidsproblemen. Zonder voortdurende lichaamsbeweging neemt het risico op overgewicht en associërende gezondheidsproblemen toe. Op het thema van verminderde ontwikkeling van sociale vaardigheden, sport en spel bevorderen discipline, teamwork, zelfvertrouwen en communicatievaardigheden die in de klas minder aan bod komen. Het ontbreken van deze kansen kan leiden tot verminderde zelfredzaamheid en sociale isolatie.

Een ander voorbeeld kan zijn verminderde schoolprestatie. Lichaamsbeweging is verbonden aan verbeterde concentratie en cognitieve functies, wat van belang is voor de academische resultaten. Kinderen uit families die geen toegang hebben tot sportactiviteiten buiten schooluren, worden hierdoor de dupe omdat ze volledig afhankelijk zijn van het onderwijs voor hun bewegingskansen en fysieke ontwikkeling. Wanneer gymlessen op school wegvallen, verliezen deze leerlingen een belangrijke bron van sociale interactie en lichaamsbeweging, wat negatieve consequenties kan hebben voor hun gezondheid en welzijn.

Terwijl kinderen uit welvarendere families ongetwijfeld toegang hebben tot privésportclubs of andere recreatieve activiteiten, hebben kinderen uit minderbedeelde gezinnen deze mogelijkheden niet. Deze ongelijkheid vergroot de scheiding tussen kinderen met verschillende sociaaleconomische achtergronden, waar steeds meer kinderarbeid te zien is bij stoplichten op het eiland.

Dit benadrukt de noodzaak voor de Minister van OWCS om prioriteiten te overwegen en te zorgen voor een evenwichtige financiering van alle aspecten van het onderwijs. Ondertussen zouden schoolgemeenschappen kunnen samenwerken om andere oplossingen te vinden, zoals samenwerking met lokale sportclubs, zoeken naar subsidies of het inzetten van vrijwilligers om dit probleem aan te pakken.

284