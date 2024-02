Opinie: Carnaval Curaçao is falend verwachtingsmanagement in de communicatie

Het jaarlijkse carnaval op Curaçao, een feest van kleur en cultuur, wordt afgesloten met een parade die zowel indrukwekkend als bijna onmogelijk te realiseren lijkt. Organisatoren beloven steevast dat deze enorme stoet, bestaande uit 4.000 dansers en talloze wagens, trekkers en opleggers, binnen zes uur een zeven kilometer lange route voltooien. Een belofte die keer op keer niet wordt waargemaakt.

door Bob Harms | Senior beleidsadviseur met een sterke passie voor de gezondheidszorg, communicatie en logistieke dienstverlening.

Deze situatie is een perfect voorbeeld van wishful planning en het falen van effectief verwachtingsmanagement. Het illustreert een diepgewortelde menselijke neiging om ambitie boven realiteit te stellen, waarbij de geloofwaardigheid en transparantie van de organisatoren op het spel worden gezet.

Dit fenomeen, waarbij beloftes consequent niet worden ingelost, ondermijnt het vertrouwen en de geloofwaardigheid, essentieel voor het succes van dergelijke evenementen en effectieve communicatie.

Het herhaaldelijk niet nakomen van de belofte dat de parade voor middernacht eindigt, onthult een dieperliggend probleem in de communicatiestrategie van de organisatoren.

Het legt een gebrek aan realisme en transparantie bloot, terwijl het ook de relatie tussen organisatoren, deelnemers en het publiek schaadt. Dit jaarlijkse scenario biedt waardevolle lessen in de kunst van communicatie als middel voor verwachtingsmanagement. Het benadrukt de noodzaak voor organisatoren om geloofwaardige, realistische beloftes te maken en te voldoen aan de verwachtingen van het publiek.

In de kern laat deze terugkerende uitdaging zien hoe belangrijk het is voor communicatieprofessionals om een evenwicht te vinden tussen ambitie en haalbaarheid. Het onderstreept het belang van het bouwen aan een relatie met het publiek gebaseerd op vertrouwen en geloofwaardigheid, door middel van transparante en realistische communicatie. Dit incident dient als een herinnering dat in de wereld van massaevenementen en communicatie, het beheren van verwachtingen net zo cruciaal is als het evenement zelf.