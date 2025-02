Opinie Opinie: Centrale bank slordig met afkortingen nieuwe gulden Redactie 01-02-2025 - 3 minuten leestijd

FFoto-Dick Drayer

WILLEMSTAD – Jurist Jeff Sybesma bekritiseert in deze opiniebijdrage de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) vanwege een fout in de communicatie over de invoering van de Caribische gulden. In een paginagrote advertentie hanteerde de Centrale Bank incorrecte afkortingen voor zowel de oude als de nieuwe munt. Volgens de officiële regelgeving moeten deze respectievelijk als NAf en CMg worden aangeduid, terwijl de bank Naf en Cg gebruikte. Sybesma wijst erop dat deze slordigheid onnodige verwarring creëert, juist in een periode waarin heldere voorlichting essentieel is.

Een beetje slordig CBCS

door | Jeff Sybesma

Langzaamaan is iedereen op de hoogte dat we eind maart overstappen van de Nederlands-Antilliaanse gulden naar de Caribische gulden. Eindelijk is het zover, want eigenlijk had deze nieuwe gezamenlijke munt voor Curaçao en Sint-Maarten al op 10 oktober 2010 moeten worden ingevoerd. Dat was het moment waarop de Nederlandse Antillen ophielden te bestaan en de nieuwe entiteiten CAS en BES werden gevormd. Nu, 15 jaar later, gebeurt het alsnog.

In het kader van een informatie- en mediacampagne ter introductie van de Caribische gulden door de CBCS verscheen op 29 januari een paginagrote advertentie in de krant. Eén zin daarin viel mij op: Come learn about de new security features, and where, when en how to exchange your Naf to Cg. De afkortingen voor de oude en nieuwe gulden zijn echter onjuist weergegeven door de Centrale Bank. De correcte afkortingen zijn vastgelegd in de “Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten”, die op 10 oktober 2010 in werking trad (te vinden op de website van de CBCS). In artikel 20, derde lid, van deze regeling staat:

“Gedurende de periode tussen inwerkingtreding van deze Regeling en uitgifte van de Caribische gulden, dient overal waar in deze Regeling gesproken wordt over de “Caribische gulden” of “CMg”, hiervoor in de plaats “Nederlands-Antilliaanse gulden” of “NAf” gelezen te worden.”

Met andere woorden, volgens de eenvormige landsverordening voor Curaçao en Sint Maarten had in de advertentie niet Naf en Cg moeten staan, maar NAf en CMg, als correcte afkortingen voor respectievelijk de oude en de nieuwe gulden.

Tot slot nog een veelvoorkomend misverstand: de Nederlands-Antilliaanse gulden wordt vaak aangeduid als ANG, maar dit is geen wettelijke afkorting. Het gebruik van ANG is gebaseerd op internationale afspraken voor betalingsverkeer, wisselkoersen en beleggingsfondsen. De nieuw in te voeren CMg (en niet Cg) zal in het internationale betalingsverkeer worden afgekort als XCG.