Opinie Opinie: Curaçaose Carnaval, geen volksfeest, maar commercieel product Redactie 09-02-2025 - 6 minuten leestijd

Foto: Robin Oosterling | Robin Photography

WILLEMSTAD – De finale van het Tumbafestival 2025 is achter de rug, de winnares heeft haar titel verdiend. Toch is er reden tot zorg over de ontwikkeling van het festival en het bredere carnaval op Curaçao. Wat ooit een volksfeest was, lijkt steeds meer een exclusief commercieel product te worden, stelt Miguel Goede. “Branding en rebranding worden als toverwoorden gebruikt, maar zonder een sterk fundament blijft het bij loze verpakking.” Wat betekent deze verschuiving voor de Curaçaose identiteit en cultuur?

door | Miguel Goede

Allereerst wil ik de Reina di Tumba 2025 feliciteren! Ze heeft haar overwinning verdiend, en ik vier haar succes. Maar mijn kritiek gaat niet over de winnares, maar over het festival zelf.

Afgelopen vrijdag keek ik naar de finale van het Tumbafestival. De jongere generatie die het evenement vormgeeft, lijkt geobsedeerd door rebranding. Veteranen zoals Armando Huerta worden aan de kant geschoven, terwijl discussies draaien om branding en samenwerkingen. Maar rebranding is geen praatje; het is een actie. De markt moet de verandering voelen, niet alleen horen.

Ondertussen valt het op dat carnaval al lang geen volksfeest meer is, maar een commercieel product. Toch wordt er nauwelijks gesproken over wat dit product inhoudt. Branding zonder inhoud is niets meer dan een lege huls. Veel mensen op sociale media voelen dat er iets niet klopt aan het festival, maar kunnen hun vinger er niet op leggen.

Voor mij is het de oppervlakkigheid. Vroeger weerspiegelden tumba-composities sociale thema’s of nationale trots, zoals E Baranka Aki Ban Defende en de overwinningen van Boy Dap, die tien keer het festival won. Nu ontbreekt die diepgang, zoals de titel van de winnende tumba al aangeeft: Nos Bida Ta Un Fiesta. Curaçao lijkt alleen nog maar te feesten. Lokale en wereldwijde problemen worden genegeerd. Vandaag vieren we; morgen? Wie weet of we er dan nog zijn?

Politiek

Deze leegte zien we ook terug in de politiek. De verkiezingen van 21 maart naderen, maar van de acht politieke partijen hebben slechts twee een programma gepresenteerd. De rest? Geen haast. Maar er zijn genoeg festivals, evenementen en weggeefacties. Boeli van Leeuwen noemde het al: Feestend ten onder. Anderen noemen het brood en spelen. Dit is zonder twijfel het gevolg van een falend onderwijssysteem, zoals opnieuw bevestigd in een recent rapport. Branding alleen zal ons niet redden. Als de rook optrekt, blijft er slechts hete lucht over.

Er zijn enkele aspecten van de samenleving die duidelijk haar staat weerspiegelen. Twee springen eruit: verkeer en carnaval. Het verkeer is een chaos: minder regels, meer opstoppingen en een omgekeerde wereld waarin rood betekent gaan en groen betekent stoppen.

Maar vandaag wil ik het over carnaval hebben.

Vrijdag 7 februari vond dus de finale van het Tumbafestival plaats. Vanwege strenge beperkingen kon het publiek slechts een klein deel via de televisie volgen. Voor meer moest men pay per view betalen of een duur ticket aanschaffen. Dat tachtig procent van de bevolking moeite heeft om rond te komen, lijkt de organisatoren niet te deren.

Als tiener bracht ik veel tijd door bij Omalio Meriën, de geestelijke vader van ons moderne carnaval. Tegen die tijd had hij zich al teruggetrokken, nadat hij zijn naam had gezuiverd van beschuldigingen over zijn beheer. Dit gebeurde na de opstanden van 1969, toen de consensus was dat het volk eenheid nodig had. Het motto werd: Karnaval di un i tur i pa uni tur – een carnaval voor iedereen en om iedereen te verenigen.

Maar langzaam veranderde dit. In de jaren tachtig werden barricades opgeworpen omdat carnavalsgroepen vonden dat het publiek niet mocht mengen met hun festiviteiten. Daarna moesten mensen gaan betalen om langs de weg te staan en te kijken. Het carnaval werd niet langer voor iedereen, maar voor de groepen die steeds meer geld uitgaven aan extravagante kostuums. Het Tumbafestival, ook een idee van Meriën, werd steeds commerciëler.

Ticketprijzen stegen, een rode-lopergedeelte werd geïntroduceerd, en uitzendrechten werden verkocht. De tumba-muziek behoorde niet langer tot het volk, maar tot muzikanten en commercie. Een festival dat ooit de bevolking verenigde, werd van hen afgenomen, en wat overbleef waren hoge kosten en de status van ongewenst publiek. Het idee om het Curaçaose carnaval te transformeren in een internationaal product nam de overhand – het ging alleen nog om toeristen en imago, om een goudmijn die nooit werkelijkheid werd.

Drie jaar geleden nam een nieuwe groep de organisatie over. Zij lijken niets te begrijpen van de essentie van carnaval en spreken alleen nog over het “Carnaval-product”. Evenementen worden verplaatst naar een dome bij de luchthaven, een locatie die totaal niet past bij een toeristisch eiland dat prat gaat op groei. Maar wat als je toevallig de eigenaar bent van die dome?

Dit doet denken aan hoe Curaçaoënaars carnaval naar Nederland brachten. Het groeide, maar bleef niet Curaçaos. In plaats daarvan werd het Zomercarnaval, ontdaan van zijn oorspronkelijke wortels en overgenomen door anderen. Hetzelfde gebeurt met onze stranden, ons land en onze huizen. Ze waren ooit van ons en voor ons, maar nu hebben we nauwelijks nog toegang. We moeten toekijken vanachter hekken, als buitenstaanders in ons eigen land.

We zijn zombies geworden. De Curaçaoënaar is dood, maar heeft het nog niet door.

Dit is het gevolg van de neoliberale golf die sinds de late jaren tachtig over ons heen spoelt en weigert te stoppen. Mensen en natuur zijn gereduceerd tot middelen voor winst.

Deze denkwijze leidt tot absurde plannen, zoals het bouwen van bruggen over beschermde natuurgebieden, terwijl critici worden afgedaan als mensen die ‘moderne urbanisatie niet begrijpen.’

Ik vraag me af of mensen vanzelf wakker zullen worden en inzien dat deze weg leidt tot zelfvernietiging. Het volksfeest dat ooit iedereen verenigde, is nu een festival voor de happy few.

