Opinie: sinds 2008 heb ik gewaarschuwd voor de verpleegkundige zorg in het Sehos

Felix Pinedo is een verpleegkundige die 42 jaar heeft gewerkt op verschillende afdelingen en functies, van verpleegkundige tot beleids- en stafmedewerker in het Sehos en zag in die jaren twintig algemeen directeuren voorbijkomen. Hij uit opnieuw zijn bezorgdheid over de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in het CMC, na de dood van een patiënt in maart 2023. Hij benadrukte in het verleden herhaaldelijk de noodzaak om de verpleegkundige zorg naar een hoger niveau te tillen. De auteur merkt op dat de focus van het CMC en de overheid nu vooral op financiële zaken ligt.

Opinie | Felix D. Pinedo

Ik heb onlangs kennisgenomen van het overlijden van een patiënt in het CMC. Dat was op 27 maart van dit jaar. Diverse maatregelen zouden volgens een rapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid door het CMC worden ondernomen. Mijn vraag: Is dit sterfgeval de eerste en ook de laatste keer zijn?

Zonder in te willen gaan op de in het rapport genoemde aandachtspunten, wil ik wel de aandacht leggen op een punt waar ik tijdens mijn dienstjaren verschillende keren op heb gewezen: de verpleegkundige zorg in het ziekenhuiswezen moet naar een next higher level. Maar de concentratie van het CMC zelf en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is voortdurend gericht op de financiële aangelegenheden.

Vandaag wil ik de aandacht vestigen op een nota die ik heb opgesteld toen ik als beleidsmedewerker op het Stafbureau in het Sehos werkte. Deze nota ging over de situatie op de Intensive Care Afdeling destijds en is naar de diverse media en naar de toenmailige minister van Volksgezondheid, Omayra Leeflang en de Staten toegestuurd. Ik heb tevens een exemplaar overhandigd aan de Vereniging Medische specialisten Curaçao.

Er werd door niemand aandacht aan besteed. Mijn werkgever destijds, het Sehos, wenste blijkbaar de waarheid niet onder ogen te zien.

Hierbij aangehecht doe ik de media en de diverse stakeholders deze nota weer toekomen. Ik hoop dat de nieuwsmedia dit keer toch aandacht geven aan de onderwerpen, die er instaan, ze zijn nog steeds van belang.