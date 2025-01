Opinie Opinie: Verkiezingen en waar het werkelijk over zou moeten gaan Redactie 31-01-2025 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Journalist Erwin Raphaëla schetst in zijn opiniestuk een kritische en urgente analyse van de uitdagingen waarmee Curaçao geconfronteerd wordt in aanloop naar de verkiezingen van 21 maart. Hij wijst op de diepe armoede, de sociale ongelijkheid en de torenhoge kosten van levensonderhoud die een groot deel van de bevolking treffen.

Politici vermijden vaak deze pijnlijke realiteit te erkennen, terwijl de structurele problemen – zoals een gebrekkig onderwijssysteem, massale emigratie en een groeiende criminaliteit – het eiland in een vicieuze cirkel houden.

Volgens Raphaëla is een fundamentele verandering in bestuursstijl noodzakelijk: leiderschap moet dichter bij de bevolking staan, corruptie moet worden bestreden en economische kansen moeten eerlijk worden verdeeld.

De komende verkiezingen zijn volgens hem dan ook een unieke kans om een nieuwe koers in te slaan, weg van verouderde patronen en richting een meer rechtvaardige en effectieve regering.

Curaçao naar een nieuwe stijl van besturen

door Erwin Raphaëla

Met de komende verkiezingen staat Curaçao op een belangrijk kruispunt in haar geschiedenis. De uitdagingen waar het eiland mee kampt, zijn veelomvattend en complex, en deze verkiezingen zijn een unieke kans om een nieuwe koers te bepalen.

Hoewel politici dit vaak niet openlijk willen erkennen, heeft Curaçao het stigma gekregen van het armste land binnen het Koninkrijk. Dit is niet slechts een statistiek, maar een schrijnende realiteit die diepe wortels heeft in de armoede, lage salarissen, en ontoereikende sociale voorzieningen waar een groot deel van de bevolking mee te maken heeft.

Met name het minimumloon, dat ver onder het bestaansminimum ligt, en de karige uitkeringen zoals de AOV en bijstand, vormen slechts het topje van de ijsberg. Tegelijkertijd zijn de kosten van levensonderhoud torenhoog, wat leidt tot een breed gevoel van onrecht en uitzichtloosheid.

Blind

Een analyse van de achterliggende oorzaken toont aan dat de huidige situatie geen toeval is. Factoren zoals een ondermaats onderwijssysteem, sociale ongelijkheid, structurele armoede, een groeiende criminaliteit, massale emigratie en een snel vergrijzende bevolking vormen samen een vicieuze cirkel die het eiland al jaren in haar greep houdt.

Toch blijft een deel van de politieke klasse blind voor deze problemen, verkrampt vasthoudend aan een misplaatst gevoel van trots. Het erkennen van deze harde realiteiten is echter geen zwaktebod, maar juist een noodzakelijke eerste stap richting verandering.

De kern van de oplossing ligt in het invoeren van een totaal andere bestuursstijl. Dit vraagt om een leiderschap dat niet alleen regeert vanuit Fort Amsterdam of de parlementaire stoelen, maar dat daadwerkelijk verbinding zoekt met de bevolking.

Gemeenschap

Het betrekken van de gemeenschap, in buurten en wijken, is cruciaal om de problemen bij de wortel aan te pakken. Een breed draagvlak binnen de samenleving is onmisbaar om grote uitdagingen zoals armoedebestrijding, sociale achteruitgang, onze zwerfvuil problematiek en illegale migratie effectief aan te pakken.

Ook op economisch vlak is samenwerking essentieel. Het vergroten van de toerismesector biedt kansen, maar dit kan alleen slagen als de lokale bevolking actief wordt betrokken. Daarnaast moet Curaçao de banden met buurlanden en Nederland versterken om de uitdagingen op een duurzame en gezamenlijke manier aan te pakken.

De weg naar herstel is lang, en er is geen ruimte voor oppervlakkige maatregelen. Corruptie moet met wortel en tak worden uitgeroeid, want het ondermijnt de kansen op een betere toekomst. Cruciaal daarbij zijn de juiste actoren: integere politici die het belang van de bevolking boven eigen gewin stellen, en kritische journalisten die het bestuur scherp houden en verantwoordelijkheden afdwingen.

De verkiezingen van 21 maart vormen een cruciaal moment. Dit is geen gewone stembusgang, maar een kans om een nieuwe, hoopvolle toekomst voor Curaçao in te luiden. Het is tijd om een stap vooruit te zetten, een stap richting een eerlijke, betrokken en effectieve manier van regeren die de belangen van het hele eiland centraal stelt.