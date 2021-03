Opinie: wie wordt beter van Internet op scholen?

Pabien! Eindelijk komt er Internet op de scholen. Na jaren van mislukte projecten en inactiviteit is het zover. Digicel/TRES is het gelukkige bedrijf dat een flink bedrag per jaar mag incasseren. Maar wie wordt er, behalve Digicel/Tres, echt beter van deze deal?

Opinie | door Ace Suares

Opvallend bericht over internet op scholen, in alle opzichten. Was het niet zo dat in 2019, toen UTS verkocht werd, minister Zita Jesus Leito in het verkoopcontract liet opnemen dat alle scholen gratis internet zouden krijgen?

Glasvezel?

Details over snelheid en andere voorwaarden zijn onbekend, maar het is toch vreemd dat een ander bedrijf nu – betaald – internet gaat leveren.

Vreemd genoeg zwijgen bijna alle kranten hierover, en ook de overige journalisten, laat staan parlementsleden.

De scholen worden aangesloten op glasvezel, maar voor zover bekend heeft Digicel/TRES geen glasvezel op heel Curaçao, terwijl FLOW/UTS dat wel heeft.

Keuzes?

Hoe lang gaat het nog duren voor scholen in Otrobanda of Soto aangesloten worden? En wie betaalt dat? De meeste scholen hebben geen apparatuur zoals laptops en andere digitale devices.

Heeft deze regering daar ook geld voor gereserveerd? En zijn de mensen uit het onderwijsveld, niet alleen de schoolbesturen, maar ook de ICT docenten, beheerders en coördinatoren gehoord over de keuzes die gemaakt zijn?

En wat is er gebeurd met de 100 gratis ‘Mifi’ Internet verbindingen voor kinderen die Digicel/TRES in september aan de regering heeft aangeboden?