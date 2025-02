Verkiezingen 2025 Opkomst eerste dag voorverkiezing nog ruim onder die van 2021 Dick Drayer 02-02-2025 - 2 minuten leestijd

Eerste dag voorverkiezing: 2.390 stemmen geteld

WILLEMSTAD – Op de eerste dag van de voorverkiezing voor de Statenverkiezing van 21 maart hebben 2.390 mensen hun stem uitgebracht. Dit blijkt uit de cijfers van de Kiesraad van Curaçao. Acht politieke partijen proberen via deze voorverkiezing de benodigde steun van minimaal 848 stemmen te verkrijgen om deel te mogen nemen aan de verkiezingen in maart.

Deze partijen zijn Movementu Kousa Promé, UP, Movementu Desaroyo Duradero Kòrsou (MDDK), Partido Pa Penshonado, Civil Rights Movement Curaçao, Mihó Kòrsou, Pueblo Soberano en Era Nobo pa Curaçao.

Het aantal stemmen dat op de eerste dag werd uitgebracht is aanzienlijk lager dan bij de vorige voorverkiezingen in 2021, toen meer dan 10.000 mensen de stembureaus bezochten op dag één. Dit jaar konden kiezers hun stem uitbrengen in twaalf verschillende stemlokalen, verspreid over het eiland. De grootste opkomst werd genoteerd in het Sentro di Bario van Sta. Maria en Maris Stella VSBO, waar op beide locaties 398 stemmen werden geregistreerd. Ook in het Glorieux College en de J.W. Th. Schotborghschool kwamen relatief veel kiezers opdagen, met respectievelijk 374 en 261 stemmen.

De opkomst is cruciaal voor de partijen die aan de voorverkiezing deelnemen. Indien zij de drempel van 848 stemmen niet halen, kunnen zij in maart niet meedoen aan de Statenverkiezing. Met nog één dag te gaan, blijft het spannend of alle partijen voldoende steun kunnen mobiliseren.