Oplossing moord rapper Boechi stapje dichterbij na Zimmermans verklaring

WILLEMSTAD – De oplossing van de moord op Boechi Windster zal mede afhangen van de verklaring van verdachte Christopher Zimmerman (24). Die had tot aan de eerste pro forma-zitting gezwegen, maar liet zich tijdens de regiezitting uit de tent lokken door medeverdachte Churendy Coffie (44).

Beiden wezen die vrijdagochtend in een emotionele pro-formazitting naar elkaar. Volgens Churendy schoot Chris vanuit het niets, nadat ze eerder drie keer langs de rapper hadden gereden.

Als door een wesp gestoken beet Zimmerman, die gezien wordt als de schutter, van zich af. Er was een opdrachtgever die Boechi dood wilde en vriend Coffie ‘wist heel goed wie er betaald had’. Volgens Zimmerman wilde Coffie alle sporen wissen en de moord laten lijken op een overval, maar was er eigenlijk een plan omdat er mensen waren die Windster dood wilden hebben.

De officier van justitie luisterde naar deze verklaringen tijdens de behandeling en vroeg vervolgens of Zimmerman in een verhoor een officiele verklaring wilde geven. Daartoe was hij bereid.

Hele verhaal

Churendy wordt verdacht de vluchtauto te hebben bestuurd. Zijn advocaat vroeg tijdens de regiezitting om de invrijheidstelling van zijn cliënt, omdat die volledig meewerkt aan het onderzoek en alle noodzakelijke verklaringen al heeft afgelegd. Ook heeft hij vrijwillig zijn dna afgestaan.

“Ik was niet betrokken bij de moord op Boechi”, verklaarde Churendy. “Ik ben drie keer over de Rooseveltweg gereden om naar Boechi te kijken, maar ik heb niet geschoten. Jullie kunnen overal op de camera’s kijken. Ik heb meegewerkt aan het onderzoek omdat ik niemand heb vermoord.”

Tijdens de zitting werd duidelijk dat er veel camerabeelden op de drukke weg zijn gemaakt, die avond. De rechter vroeg het openbaar ministerie om voor de inhoudelijke behandeling in oktober een compilatie te maken.

Meer arrestaties

Het is niet bekend of Zimmerman inderdaad gevolg heeft gegeven om te getuigen, maar vorige maand vonden er nog twee arrestaties plaats. In de vroege uren van maandag 17 juli vond er een huiszoeking plaats op een adres aan de Kaya Aura Winkel, in de wijk Santa Helena. Tijdens de huiszoeking werden een vuurwapen, een doos met kogels en andere voorwerpen van belang voor het onderzoek in beslag genomen.

Op de locatie werden vervolgens een 44-jarige man D.M.G. en een 38-jarige vrouw J.C.R. aangehouden, beiden geboren op Curaçao. Ze zijn voorgeleid aan een plaatsvervangend officier van justitie die hun voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.

De vrouw van Boechi zei tijdens de regiezitting via een videoverbinding dat de familie een schadevergoeding zal eisen, maar details daarover worden pas bekend tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op 27 oktober.