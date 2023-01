Opmerkelijke overleving op zee: Man redt zichzelf 24 dagen met ketchup, bouillonblokjes en knoflookpoeder

CARTAGENA – Een ongelooflijk verhaal van overleving is afgelopen weekend aan het licht gekomen, toen de Colombiaanse marine de 47-jarige Elvis François redde na 24 dagen op drift te zijn geweest op de Caribische Zee.

François, een inwoner van het Caribische eiland Dominica, werkte eind december aan een zeilboot in een haven van Sint-Maarten toen slecht weer de boot op drift deed raken. Hij was niet in staat om terug te keren naar de haven en verloor snel bereik op zijn telefoon.

Gelukkig had hij aan boord een fles ketchup, bouillonblokjes en knoflookpoeder waarmee hij zichzelf in leven hield. Hij werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 200 kilometer van de kust en is nu in goede gezondheid.