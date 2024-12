Politie en Justitie Opnieuw Curacaos’gokbedrijf failliet verklaard Dick Drayer 14-12-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto

WILLEMSTAD – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft afgelopen week opnieuw een online gokbedrijf met Curaçaose licentie failliet verklaard. Het gaat om Casbit Group N.V., een in Curaçao gevestigde naamloze vennootschap actief in de online goksector. De uitspraak volgt op een verzoek van Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) en vier individuele eisers uit Nederland.

De faillietverklaring van Casbit Group N.V. komt niet geheel onverwacht. Eerder dit jaar kreeg het bedrijf al te maken met sancties vanuit de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) wegens het aanbieden van illegale kansspelen via de website lala.bet.

De KSA beschouwt illegale aanbieders met een Curaçaose licentie als een bedreiging voor de Nederlandse gokmarkt en zet haar handhavingsmaatregelen kracht bij door samen te werken met internationale hostingproviders zoals DigitalOcean en Cloudflare om toegang te blokkeren en verdere juridische stappen te ondernemen tegen de eigenaren van Casbit.

Meerdere bedrijven

In 2024 zijn meerdere Curaçaose gokbedrijven failliet verklaard in Willemstad. Op 13 november werden Blockdance B.V. en Small House B.V., de exploitanten van het online casino BC.Game, door het Hof van Curaçao failliet verklaard. Eerder, op 17 mei, sprak de rechtbank van Curaçao het faillissement uit over Rabidi N.V., een vergunninghouder die diverse online casino’s exploiteerde.

Daarnaast werd op 12 juni Dama N.V., bekend van het cryptocasino BitStarz, failliet verklaard; dit vonnis werd echter op 30 juli 2024 door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vernietigd nadat Dama N.V. aantoonde financieel gezond te zijn en de vorderingen van spelers te hebben geregeld.

Casbit group

De eisers in deze zaak, onder wie Samir Benmessaoud, Martin Oonk, Tom van den Berg en Kevin Goorkate, dienden het verzoek tot faillissement in op 9 augustus. Tijdens de zitting op 4 december verscheen geen vertegenwoordiger van Casbit Group, ondanks een oproep daartoe.

Volgens het vonnis laat Casbit Group meerdere schulden onbetaald en verkeert het bedrijf in een toestand waarin het niet meer aan betalingsverplichtingen kan voldoen. Het gerecht baseerde de beslissing op het Faillissementsbesluit van 1931.

Rechter I. Tubben werd benoemd tot rechter-commissaris, terwijl advocaat R.Ch. Luttikhuizen is aangesteld als curator. Luttikhuizen is verbonden aan een kantoor in Curaçao en is bereikbaar voor verdere afhandeling van het faillissement.

