Opnieuw een coronadode op Sint-Maarten

Philipsburg – Op Sint-Maarten is opnieuw een dode gevallen vanwege Corona. Het gaat om een Nederlandse inwoner van Sint-Maarten die behandeld werd op het Franse gedeelte en daar overleed.



Er zijn, met deze patiënt erbij, op Sint-Maarten inmiddels 10 mensen bezweken aan het virus. De teller van coronabesmettingen staat daar op 67. 185 mensen zitten in quarantaine of isolatie.



Op Saba staat de teller op 3 besmettingen, van 7 is nog niet duidelijk of ze positief of negatief zijn. Op Statia zijn ook 2 mensen positief getest en zitten 15 mensen in quarantaine.