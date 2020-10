Opnieuw hoog aantal besmettingen erbij op Curaçao

Dr. Michael Hermelijn | Foto: Belkis Osepa

Opnieuw een hoog aantal besmettingen op Curaçao. 26 patiënten meldden zich vandaag met een positieve PCR-test. Gisteren werd een record van 34 besmettingen geregistreerd.

Van de besmettingen van vandaag kunnen er acht gelinkt worden aan bekende gevallen, achttien zijn besmet geraakt zonder duidelijke bron.

Van de twee patiënten die in het ziekenhuis lagen, is een vanochtend vroeg overleden. Het gaat om dr. Michael Hermelijn uit Bonaire. Dat eiland neemt zijn dood ook mee in de statisteken, omdat de arts vanwege covid naar Curaçao was gebracht.

Curaçao kent vandaag 277 actieve besmettingen.