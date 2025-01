Politie en Justitie Opnieuw moordaanslag op Curaçao, nu één dode Dick Drayer 21-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vroeg in de ochtend heeft een dodelijke schietpartij plaatsgevonden in de Makreelstraat in de wijk Marie Pampoen. Onbekenden openden het vuur op een persoon, die daarbij dodelijk gewond raakte. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar de daders. Het motief achter de schietpartij is vooralsnog onbekend.

De schietpartij volgt op een eerdere moordaanslag die gisteren plaatsvond in Salinja. Bij die aanval, die mislukte, werd eveneens een persoon onder vuur genomen. Het slachtoffer in Salinja overleefde de aanslag, maar details over diens toestand of betrokkenheid blijven schaars.

De recente reeks geweldsincidenten zorgt voor veel onrust op Curaçao. De autoriteiten hebben hun focus verhoogd op het bestrijden van gewelddadige misdrijven. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de twee incidenten, maar de politie roept ooggetuigen op om zich te melden.