Opnieuw coronamaatregelen voor Aruba

ORANJESTAD – Vanaf middernacht moet iedereen op Aruba weer een mondkapje dragen op openbare plaatsen, geldt een gebiedsverbod voor parken, pleinen en parkeerplaatsen tussen middernacht en 06.00 uur en mogen bedrijven gedurende diezelfde uren niet open zijn. Ook is het alcoholverbod op openbare plaatsen weer van kracht. De maatregelen gelden in elk geval de komende twee weken.

,,Het is weer zover”, verzuchtte demissionair minister-president Evelyn Wever-Croes bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen om verdere verspreiding van corona de kop in te drukken. Ze is er niet blij mee, maar ziet geen andere manier om het aantal coronabesmettingen, dat inmiddels rond de 700 ligt, te beperken. De besmettingen blijven maar oplopen en de overheid ziet dat het gedrag van mensen daar veel mee te maken heeft. De Deltavariant is extra besmettelijk, maar een deel van de bevolking gedraagt zich of er niets aan de hand is.

Politiechef Vanessa Tjon verklaarde dat bovenop de coronamaatregelen, de politie overgaat tot preventief fouilleren vanwege het toenemende geweld op straat, waarbij steeds vaker wapens worden gebruikt. ,,De situatie loopt volledig uit de hand. Komend weekend gaat we overal controleren en we hopen dat de nachtclubs meewerken.

De overheid adviseert iedereen om zich te laten vaccineren. In het ziekenhuis liggen enkele tientallen corona patiënten, die vrijwel allemaal niet of niet volledig zijn gevaccineerd. Vaccins zijn er voldoende. Eerder deze week zijn er weer ruim 12.000 binnengebracht.

