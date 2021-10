Opnieuw patiënt CMC overleden aan Corona

12 Gedeeld

Ook vandaag is er weer een dode te betreuren als gevolg van Covid19. In het CMC overleed één patiënt, net als gisteren. Zondag kwam er ook een patiënt bij op de intensive care en vandaag kwamen daar nog eens twee patiënten bij, waardoor het aantal mensen met intensieve zorg op dertien is gekomen.

Op de gewone covid-afdeling van het ziekenhuis liggen negen patiënten.

Negen andere mensen testten positief vandaag, op een totaal van 1458 afgenomen PCR-testen. De testratio komt daarmee op 0,6 procent. Bij twee van deze gevallen, gaat het om geïmporteerde casussen.

28 Covid-patiënten mochten vandaag hun quarantaine of isolatie verlaten en beginnen aan hun revalidatie. Voor sommigen een zwaar hersteltraject, voor anderen het moment om weer volledig te participeren in de maatschappij.