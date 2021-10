Opnieuw patiënt overleden aan corona 

1 Delen

WILLEMSTAD – Er is gisteren opnieuw een patiënt overleden in het CMC. Het aantal mensen dat aan de gevolgen van Covid is bezweken komt daarmee op 174.

Vijf patiënten mochten het ziekenhuis gisteren verlaten, zodat er nu nog 11 zijn opgenomen, van wie er vijf in de IC liggen. Twintig mensen werden positief getest, tien mochten uit hun thuisisolatie komen, zodat het het aantal coronacases op Curaçao nu precies op 150 staat, tien minder dan gisteren.

