Opnieuw taakstraf geëist tegen veroorzaker dodelijk ongeluk

Foto – Èxtra

Willemstad – Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft een taakstraf van 100 uur geëist tegen een 21-jarige vrouw die betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk in 2019.

Toen kwam de 27-jarige motorrijder Leonel Elias om het leven nadat hij geschept was door een pick-up in Brievengat. De vrouw stapte wel uit om te zien wat er was gebeurd, maar reed daarna door. Eerder legde de rechter 60 uur taakstraf op, maar het OM ging in beroep. Uitspraak op 10 december.

Lees ook: