Opnieuw tegemoetkoming voor kinderen met intensieve zorg in Caribisch Nederland

Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius ontvangen ouders en verzorgers van kinderen van 3 tot en met 17 jaar met een intensieve zorgbehoefte een tweede eenmalige tegemoetkoming van 2259 dollar.

Deze compensatie voorziet in de structurele dubbele kinderbijslag die later geïntroduceerd wordt. Wie vorig jaar al deze tegemoetkoming ontving en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen en kreeg hierover al bericht.

De tijdelijke regeling is voor kinderen die door ziekte of aandoening intensieve begeleiding vereisen, zoals bij lichaamshygiëne, eten en drinken, en medische verzorging. Aanvragen zijn mogelijk vanaf 1 september tot 30 november 2023.

De beoordeling of een kind in aanmerking komt, gebeurt op Bonaire via Sentro Akseso, op Sint-Eustatius via de GGD en op Saba via Public Health.