Opnieuw gedetineerde SDKK positief getest op corona

Opnieuw is een gevangene in de SDKK positief getest op corona. De vierde in twee dagen tijd. Dit keer gaat het om een man.

Eerder werden drie vrouwen positief getest in in isolatie geplaatst. Gevangenbewaarders die met hen in contact zijn geweest moesten zich ook laten testen.

Booster

De gezondheidsautoriteiten zijn begonnen met de voorbereidingen op een booster-campagne voor gedetineerden in de SDKK. Die zal plaatsvinden in de laatste week van januari.

De meeste bewakers kregen hun booster gisteren al.