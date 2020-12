Opnieuw Venezolaan aangehouden uit groep van 17 die ontsnapte

25 Gedeeld

Willemstad – Er is opnieuw een Venezolaan aangehouden die in november samen met 16 anderen wist te ontsnappen uit de barakken van de SDKK.

De man reed bij Kura Piedra en negeerde een stopteken. Even later werd hij klemgereden aan aangehouden. Van de 17 ontsnapte Venezolanen is nog niet de helft opgepakt.

Vandaag worden in totaal zo’n 60 Venezolanen met een gecharterd vliegtuig het land uitgezet.

