Oppositie en regering Venezuela akkoord over verkiezingen in 2024

BRIDGETOWN – De regering van Venezuela en het oppositie-Eenheidsplatform hebben een overeenkomst bereikt over de voorwaarden voor de presidentsverkiezingen die in de tweede helft van volgend jaar moeten plaatsvinden. De overeenkomst is ondertekend in Bridgetown, Barbados, na twee jaar van onderhandelingen.

Deze overeenkomst, die niet zonder controverse is, bepaalt dat de presidentsverkiezingen in de tweede helft van 2024 moeten plaatsvinden. Maar het omvat geen bepaling om gebande oppositiepolitici, waaronder Maria Corina Machado, ook toe te laten.

In een persverklaring zei de president Nicolas Maduro: “Dit pad is niet gemakkelijk geweest, maar dankzij het bewustzijn en de kracht van ons heldhaftige volk gaan we geleidelijk vooruit. Met de ondertekening van deze overeenkomsten zetten we de eerste stappen naar volledige opheffing van alle sancties, progressief herstel van sociaal welzijn, economische groei en de consolidatie van vrede en democratie, binnen het kader van volledige soevereiniteit en onafhankelijkheid.”

Stap

De oppositie beschouwt deze overeenkomst als een stap in de goede richting. Gerardo Blyde Perez, een vertegenwoordiger van de oppositie, zei: “In deze twee jaar hebben we aangedrongen op het zoeken naar consensusoplossingen. Vandaag kunnen we bevestigen dat deze strijd de eerste stap heeft gezet naar het electorale pad met voorwaarden die politieke verandering mogelijk maken.”

De politieke crisis in Venezuela begon na de controversiële herverkiezing van Maduro in 2018. Juan Guaido, een oppositiepoliticus en voormalig leider van de interim-regering, probeerde zijn heerschappij uit te dagen met de steun van de Verenigde Staten en andere landen die zware sancties tegen Venezuela hadden opgelegd om de autoritaire president af te zetten.

Eenheidsplatform

Toen deze inspanning mislukte, nam de internationale steun voor Guaido’s regering af, en dit leidde tot de vorming van het Eenheidsplatform in april 2021. Onderhandelingen, bemiddeld door Noorwegen en die sinds oktober 2021 waren opgeschort, werden hervat in november 2022.

Hoewel de details van de overeenkomst nog moeten worden uitgewerkt, zijn enkele belangrijke punten dat de presidentsverkiezingen in de tweede helft van 2024 moeten plaatsvinden, met toezeggingen voor internationale verkiezingswaarnemers en media om het proces te controleren.

Er wordt ook gespeculeerd dat de Verenigde Staten overweegt om de opgelegde sancties tegen Venezuela in te trekken als tastbare vooruitgang wordt geboekt richting herstel van de democratie.