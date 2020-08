Oppositie neemt eigen advocaten in Kort Geding

43 Gedeeld

Willemstad – De oppositie gaat eigen advocaten inzetten voor het kort geding in de zaak Shaheen Elhage. Die wil toetreding in het parlement afdwingen, nu de oppositie dat verhindert.

Chester Peterson en Sheldry Osepa moeten de honneurs waarnemen voor negen van de tien Statenleden. Marilyn Moses doet in die pool niet mee. De rekening gaat, als het aan de oppositie ligt, naar de Staten. Opvallend, want ieder Statenlid is persoonlijk gedagvaard.

Statenvoorzitter Ana-maria Pauletta die een eigen advocaat heeft aangesteld namens de Staten, reageert later vandaag op de aankondiging van de oppositie. Het kort geding dient vrijdag 7 augustus.

