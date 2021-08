Oppositie Venezuela laat verkiezingsboycot varen

274 Gedeeld

Archieffoto – Nicolás Maduro

CARACAS – De oppositie in Venezuela ziet na drie jaar geen heil meer in het boycotten van verkiezingen. Voor de stembusgang van november worden kandidaten naar voren geschoven, een belangrijk punt in de onderhandelingen met het autoritaire regime van president Nicolás Maduro.

De belangrijkste oppositiepartijen kondigen naar verwachting binnen enkele dagen aan mee te doen aan nationale verkiezingen voor gouverneurs en burgemeesters op 21 november. Een factor is dat de Europese Unie geneigd is een waarnemersmissie te sturen.

