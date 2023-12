Oproep aan caribische slachtoffers van Nederlandse toeslagaffaire om zich te melden voor deadline

WILLEMSTAD – Meer dan honderd Curaçaoënaars zijn getroffen door de toeslagaffaire in Nederland. Minority’s KOT/CAS, een organisatie die steun biedt aan Caribische slachtoffers, doet een dringende oproep aan alle gedupeerden om zich vóór 31 december te melden, omdat steun en compensatie na die datum niet meer aangevraagd kan worden.

Deze oproep is gericht aan Caribische gezinnen binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden die nadelige gevolgen hebben ondervonden van het toeslagenschandaal.

Lotgenotenondersteuning

De kinderopvangtoeslagaffaire, een schandaal waarbij de Nederlandse Belastingdienst onterecht toeslagen stopzette en ouders dwong om ‘schulden’ terug te betalen, heeft niet alleen Nederlandse gezinnen getroffen, maar ook vele gezinnen in de Caribische delen van het Koninkrijk. Minority’s KOT/CAS biedt lotgenotenondersteuning en contact voor deze gedupeerde gezinnen.

Het schandaal, dat betrekking heeft op de periode van 2005 tot 2019, heeft voor veel gezinnen tot ernstige financiële en sociale problemen geleid. Door fouten bij de Belastingdienst werden toeslagen onterecht stopgezet, wat leidde tot grote schulden en persoonlijke crises.

Caribische gezinnen die menen gedupeerd te zijn worden aangemoedigd zich te melden. Dit kan op Curaçao bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Scharloo en bij Minority’s KOT/CAS, die ondersteuning geeft.

De urgentie van deze oproep wordt benadrukt door de naderende deadline van 31 december. Na deze datum wordt het moeilijker, zo niet onmogelijk voor gedupeerden om erkenning en compensatie te krijgen voor de geleden schade.

Conferentie

Minority’s KOT/CAS organiseert een conferentie op Curaçao in opdracht van het Ministerie van Financiën Nederland. Deze conferentie, speciaal voor Caribische gedupeerden, vindt plaats op 12 december van 12.30 tot 18.00 uur in het Avila Beach hotel – Belle Alliance. Dit is een uitgelezen kans voor gedupeerden om informatie te verkrijgen, ervaringen te delen en de nodige steun te vinden.

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft diepe sporen achtergelaten bij vele gezinnen. Met deze oproep en de geplande conferentie hoopt Minority’s KOT/CAS de getroffen gezinnen een stap dichter bij gerechtigheid en compensatie te brengen.