Oproep aan huisartsen en specialisten van Aruba, Bonaire en Curaçao om zich te verdiepen in leefstijlgeneeskunde

WILLEMSTAD – Huisartsen en specialisten van Aruba, Bonaire en Curaçao worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘Lifestyle Medicine in Latin America & the Caribbean’-conferentie. Deze conferentie is georganiseerd door professor Herbert ‘Bob’ Pinedo en Fundashon Prevenshon en vindt plaats van 23 tot en met 25 februari in het World Trade Center op Curaçao.

De conferentie biedt een unieke kans voor medische professionals van de eilanden om hun kennis over leefstijlgerelateerde gezondheidsproblemen te vergroten. Niet overdraagbare ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas vormen een steeds groter wordend probleem in deze regio.

De conferentie stelt de medici in staat om actuele informatie en strategieën te verkrijgen voor de preventie en behandeling van deze aandoeningen.

Vooraanstaande sprekers uit 24 landen delen hun expertise, waaronder Eduardo Barbosa, Barry Popkin, John Groopman, Jeremy Lim en Anna Diez-Roux. Ook lokale experts zoals Ingemar Merkies, Izzy Gerstenbluth en professor Ashley Duits spreken, met speciale aandacht voor lokale gezondheidsvraagstukken en volksscreening op Curaçao.

De conferentie benadrukt een multidisciplinaire aanpak met deelname van diverse medische specialisten, voedingsdeskundigen en bewegingstherapeuten. Dit biedt een platform voor een holistische benadering van patiëntenzorg en bevordert de interactie tussen verschillende gezondheidsdisciplines.

De accreditatie van de conferentie door de Nederlandse Internisten Vereniging en de World Obesity Federation verhoogt de aantrekkelijkheid voor deelnemers, aangezien deze erkenning de kwaliteit en relevantie van de conferentie onderstreept.

De conferentie is volgens de organisatie een essentieel evenement voor huisartsen en specialisten van Aruba, Bonaire en Curaçao. Het biedt een platform voor kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden op een hoog niveau, wat van cruciaal belang is voor het verbeteren van de gezondheidszorg in de Caribische regio.