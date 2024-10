Nieuws uit Nederland Oproep aan ingezetenen van Curaçao om Israël en Libanon te verlaten Redactie 01-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering roept ingezetenen van Curaçao op, die zich in Israël of Libanon bevinden, zich te registreren bij de ambassades van het Koninkrijk in Tel Aviv en in Beiroet en die landen zo spoedig als mogelijk te verlaten. De veiligheidssituatie in het Midden-Oosten is onzeker en is snel aan het veranderen. Wie nu niet vertrekt krijgt het op een later tijdstip lastiger om beide landen te verlaten.

De oproep komt nadat het Israëlische grondoffensief in Libanon is begonnen en Iran raketten heeft afgeschoten op Jeruzalem en Tel Aviv

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden gaat diegenen met een Nederlands paspoort actief helpen om Libanon te verlaten met de inzet van militaire middelen. Nederland zorgt in de komende dagen voor militair luchttransport naar Nederland. Daarnaast blijft het ministerie zich inspannen om te helpen bij vertrek met commerciële luchtvaartmaatschappijen. Ook staat Buitenlandse Zaken in contact met andere landen die vluchten organiseren.

Verlaat Israël als dat op een veilige manier kan. Houd er rekening mee dat in de komende periode vluchten vanuit Tel Aviv beperkt zijn of al veelal zijn volgeboekt. De kans bestaat dat luchtvaartmaatschappijen hun vluchten van en naar Israël verder opschorten, als de situatie verder verslechtert. De grensovergangen naar Jordanie en Egypte (Taba) zijn vooralsnog geopend.

Het is belangrijk dat ingezetenen zich goed voorbereiden op een eventuele noodsituatie. Houd de website van Home Front Command in de gaten en volg de aanwijzingen: https://www.oref.org.il/eng. Deze website is alleen beschikbaar vanuit Israël.

Het advies is om altijd een noodpakket klaar te hebben staan, en om praktische zaken geregeld te hebben, zoals geldige reisdocumenten. Meer informatie over wat je kunt doen om je voor te bereiden op een mogelijke crisissituatie is te vinden op https://www.nederlandwereldwijd.nl/crisis/regelen-in-crisissituatie

Mocht je mensen kennen die zich momenteel in Israël, Libanon of een ander land in het Midden-Oosten bevinden, dan vraagt Buitenlandse Zaken aan hen om zich te registreren via de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse via https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/registration/extended en via e-mail naar: info.dbb@gobiernu.cw van de Directie Buitenlandse Betrekkingen. Belangrijk is om voor- en achternaam, telefoonnummers en adresgegevens op Curaçao en in Israël/Libanon door te geven.

Op die manier kunnen zowel het ministerie als de directie hen op de hoogte houden van ontwikkelingen en van adviezen voorzien, bijvoorbeeld als er mogelijkheden ontstaan om het land te verlaten.

