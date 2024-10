Onderwijs Oproep docenten groep 7 en 8: meld je aan voor leerlingen-project kunst Dick Drayer 29-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het nieuwe kunsteducatieproject SchoolvoorBeeld biedt leerlingen op Curaçao de kans om zowel te leren over kunst als om zelf kunstwerken te creëren. Dit project, gericht op leerlingen van groep 7 en 8 van het Funderend Onderwijs, bestaat uit een serie digitale lessen en een praktisch gedeelte waarin kinderen aan de slag gaan met het maken van sculpturen. Het hoogtepunt van dit initiatief is de mogelijkheid voor leerlingen om hun werk te exposeren in het Curaçaos Museum. Scholen kunnen zich hier opgeven voor deze lessen,

Het project start in januari 2025 en is een samenwerking tussen Stichting Beeldentuin Blue Bay en CultuurKameleon. De lessen zijn beschikbaar in zowel het Nederlands als Papiamentu en zijn gekoppeld aan vakken zoals Mens en Samenleving, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie. Virtuele kunstdocent Don begeleidt de leerlingen door onderwerpen zoals het ontstaan van steensoorten op Curaçao en de diverse samenleving van het eiland. De lessen worden afgesloten met een bezoek aan de Beeldentuin Blue Bay, waar een gids de klas rondleidt langs sculpturen van lokale kunstenaars en de verhalen erachter bespreekt.

Na het bezoek gaan de leerlingen onder leiding van een professionele kunstenaar aan de slag om zelf een sculptuur te maken. Een selectie van deze kunstwerken wordt in mei of juni 2025 tentoongesteld in het Curaçaos Museum. De tentoonstelling, genaamd SchoolvoorBeelden, biedt kinderen de kans om hun creaties te presenteren aan het publiek.

Voor scholen zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan dit project. Busvervoer naar de Beeldentuin kan worden geregeld bij inschrijving, maar eigen vervoer wordt ook gewaardeerd.

0