Oproep (ex) studenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba ivm evaluatie wet Studiefinanciering BES

Kralendijk – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil graag weten wat studenten vinden van het studiefinancieringsstelsel dat beschikbaar is voor studenten die woonachtig zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Ga jij binnenkort studeren in het Caribisch Gebied, Canada of de Verenigde Staten? Of, ben jij op dit moment bezig met een studie in een van deze landen en krijg je hiervoor studiefinanciering BES? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar jongeren die ervoor hebben gekozen niet te gaan studeren, afgestudeerd zijn of gestopt zijn zonder diploma. Ook als je ervaring hebt met studiefinanciering in Europees Nederland is jouw mening zeer welkom!



Wij willen jou graag uitnodigen voor een (kort) interview over jouw ervaringen met studiefinanciering voor studenten uit de BES-eilanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW door Rianda Sacré, bestuurskundige en ervaren onderzoeker uit Bonaire en ResearchNed, een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Europees Nederland.

Het interview wordt voor een deel afgenomen via videobellen (in het Nederlands, Engels of Papiaments) en voor een deel door middel van een online open survey. Van alle aanmeldingen maken we een selectie van personen met wie we een gesprek willen voeren. Iedereen die hiervoor geselecteerd wordt en deelneemt, ontvangt een cadeaubon van € 10.



Jouw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. Wil jij ook deelnemen? Vul dan dit formulier in. We nemen dan spoedig contact met je op en leggen je uit hoe het verder gaat.

Nederlands www.resned.nl/aanmelden

Engels www.resned.nl/register

Papiaments www.resned.nl/registrá